Брутян защитила Прилучного перед Муцениеце: «Я и мечтать не могла о таком человеке рядом»

В честь Дня отца Зепюр Брутян решила поздравить своего мужа и опубликовала для него очень теплый пост в социальной сети, где расхвалила заслуги своего супруга и поделилась с аудиторией, насколько идеальным отцом и мужем является Павел Прилучный.
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