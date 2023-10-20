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Нефть приближается ко второму недельному росту цен на фоне ситуации в Газе

Нефть приближается ко второму недельному росту цен на фоне ситуации в Газе

Нефть приближается ко второму недельному росту цен на фоне ситуации в Газе Наталья МарковаЦены на нефть продолжили повышаться 20 октября и направляются к второй неделе роста под влиянием повышенных опасений, что конфликт между Израилем и Газой может распространиться на Ближний Восток.

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