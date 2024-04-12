Лучшие Анекдоты из Питера за 12.04.2024

***** Погоду в Санкт-Петербурге нельзя ругать. Как только ругаешь погоду, она становится еще хуже. ***** - Я хоть и читаю в большинстве случаев книги в телефоне, но, когда держишь в руках нормальную книгу, восприятие всё-таки другое.
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