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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 12.04.2024

Лучшие Анекдоты из Питера за 12.04.2024

***** Погоду в Санкт-Петербурге нельзя ругать. Как только ругаешь погоду, она становится еще хуже. ***** - Я хоть и читаю в большинстве случаев книги в телефоне, но, когда держишь в руках нормальную книгу, восприятие всё-таки другое.

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