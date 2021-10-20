Совещание Путина с правительством

20 октября Владимир Путин проведет совещание с правительством. Об этом рассказал Михаил Мишустин. На заседании будет обсуждаться ситуация с коронавирусом в России, а также ужесточение эпидемиологических мер в связи с ростом числа заболевших.
20 октября Владимир Путин проведет совещание с правительством. Об этом рассказал Михаил Мишустин. На заседании будет обсуждаться ситуация с коронавирусом в России, а также ужесточение эпидемиологических мер в связи с ростом числа заболевших.
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