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Совещание Путина с правительством

Совещание Путина с правительством

20 октября Владимир Путин проведет совещание с правительством. Об этом рассказал Михаил Мишустин. На заседании будет обсуждаться ситуация с коронавирусом в России, а также ужесточение эпидемиологических мер в связи с ростом числа заболевших.

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