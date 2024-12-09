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О прибытии подразделений ССО Украины в Очаков

О прибытии подразделений ССО Украины в Очаков

О прибытии подразделений ССО Украины в ОчаковНа фоне активности западных спутников над Крымом, а также попыток ударов БЭКами и тестировании новых дронов в Одесской области, в Очаков прибыла группа ССО для обучения операторов FPV-дронов в спецподразделениях.

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