О прибытии подразделений ССО Украины в Очаков

О прибытии подразделений ССО Украины в ОчаковНа фоне активности западных спутников над Крымом, а также попыток ударов БЭКами и тестировании новых дронов в Одесской области, в Очаков прибыла группа ССО для обучения операторов FPV-дронов в спецподразделениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии