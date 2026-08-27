Нет санкциям — нет войне!

Корр. по арабским вопросам Очередная неделя. Очередное противостояние в Персидском заливе, пока Трамп в Вашингтоне громко заявляет о новом раунде сокрушительных санкций против Ирана, пытаясь заставить Исламскую Республику открыть Ормузский пролив.
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