Названы типичные ошибки при назначении пенсии, которые уменьшают ее размер

Трудовой стаж имеет первостепенное значение для размера пенсии. Особенно если частично выработан до 2002 года: за те периоды пособие по старости сейчас рассчитывается по действовавшему тогда законодательству, то есть по общему трудовому стажу, адвокат Ирина Сивакова.
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