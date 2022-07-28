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Росавиация запретила полёты в 11 аэропортов России

Росавиация запретила полёты в 11 аэропортов России

Список аэропортов, где действуют ограничения, остался прежним.фото: unsplash.com/@yousefalfuhigi--> Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной России продлён до 5 августа 2022 года, сообщает пресс-служба Росавиации.

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