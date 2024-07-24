Modern Warfare III в Game Pass, Ubisoft извинилась перед японцами, LEGO-наборы по Fortnite…

Грядёт крупнейший апдейт Helldivers 2 — Escalation of Freedom; в августе появится DEVIATOR — метроидвания, навеянная Hollow Knight; Skull and Bones выйдет в Steam; команда AC Shadows извинилась перед японцами (но менять ничего не станет); Mortal Kombat: Onslaught закроется в течение года; по слухам Microsoft готовит больше тарифов Game Pass, включая полностью «облачный»; .