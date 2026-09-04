Панеш разъяснил, как записаться к врачу через «Госуслуги»

Запись к врачу через «Госуслуги» — удобный сервис, но у него есть свои тонкости: разобраться в них важно, чтобы не тратить время и не получить отказ, сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
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