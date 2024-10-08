Почему чувство вины дает право безответственности

Чувство вины формируется следующим образом: выдвигается заведомо невыполнимое требование («будь хорошим» – чтобы это не означало); ребенка методично обучают страдать, мучиться чувством вины (прибегая к различным методам – от страха за мучения родителей, до страха наказания, плюс попытки привлечь «зрителей» и укрепление страха стыдом); единственным человеком, который может снять это мучительное чувство заявляется воспитывающий взрослый.