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Царьград

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Валентина Шевченко освободила титул чемпионки UFC из-за травмы

Валентина Шевченко освободила титул чемпионки UFC из-за травмы

Чемпионка UFC Валентина Шевченко из-за травмы снялась с боя против Наталии Силвы, который должен был состояться на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити.

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