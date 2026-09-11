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Газета.ру

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Путин: более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС за последние пять лет

Путин: более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС за последние пять лет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние пять лет более 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) произвели страны БРИКС.

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