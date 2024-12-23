Первая рабочая неделя 2025 года будет двухдневной

Минтруд России обрадовал жителей России известием о двухдневной первой рабочей неделе 2025 года.Первым рабочим днем после новогодних праздников станет 9 января, четверг, предупредили в Минтруде России через свой Телеграм-канал.
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