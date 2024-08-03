Лидер радикальной оппозиции Венесуэлы выступила на манифестации

Победу на президентских выборах в Венесуэле 28 июля одержал кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес, заявила лидер венесуэльской радикальной оппозиции Мария Корина Мачадо в ходе своего выступления на многотысячной демонстрации в Каракасе 3 августа, репортаж которой транслировался в прямом эфире телеканала evtv.