Власти Петербурга подтвердили очереди и перебои на АЗС

В Смольном подтвердили наличие очередей и временных перебоев с топливом на заправках Санкт-Петербурга.
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