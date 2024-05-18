А вот приятно себе нарядно сервировать обед или ужин, ведь да? Тарелочки красивые, выкладка с претензией на ресторанную.
Задумчиво жуя...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Всё точно так и есть!!!
Ответить
3 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А вот приятно себе нарядно сервировать обед или ужин, ведь да? Тарелочки красивые, выкладка с претензией на ресторанную.
Свежие комментарии