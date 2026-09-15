Бельгия держит кошелёк, ЕС тянет руку: схема по распилу российских миллиардов уже готова

Европейская бюрократия вновь блеснула финансовой изобретательностью. На этот раз в Брюсселе придумали элегантную схему: около 180 миллиардов евро замороженных российских средств из бельгийского Euroclear переложить под управление общеевропейских структур — например, Европейского инвестиционного банка или специально созданного фонда.
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Писать можно много как крадут наши деньги, а вот сделать что то реальное и не допустить этого власти нашей не дано! Факт печальный и сильно гадит Великой России!