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Аргументы недели

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Бельгия держит кошелёк, ЕС тянет руку: схема по распилу российских миллиардов уже готова

Бельгия держит кошелёк, ЕС тянет руку: схема по распилу российских миллиардов уже готова

Европейская бюрократия вновь блеснула финансовой изобретательностью. На этот раз в Брюсселе придумали элегантную схему: около 180 миллиардов евро замороженных российских средств из бельгийского Euroclear переложить под управление общеевропейских структур — например, Европейского инвестиционного банка или специально созданного фонда.

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