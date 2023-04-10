Олимпиада-2024: России отступать некуда

На прошедшем в швейцарской Лозанне заседании исполкома МОК спортивные функционеры огласили формулу, по которой белорусские и российские спортсмены, сейчас вообще запрещенные в международном спортивном служении, могут как-то в нем поучаствовать.
На прошедшем в швейцарской Лозанне заседании исполкома МОК спортивные функционеры огласили формулу, по которой белорусские и российские спортсмены, сейчас вообще запрещенные в международном спортивном служении, могут как-то в нем поучаствовать.
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