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Олимпиада-2024: России отступать некуда

Олимпиада-2024: России отступать некуда

На прошедшем в швейцарской Лозанне заседании исполкома МОК спортивные функционеры огласили формулу, по которой белорусские и российские спортсмены, сейчас вообще запрещенные в международном спортивном служении, могут как-то в нем поучаствовать.

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