Политинформация Хочу сказать прямо: мне не нравится дипломатические язык. Потому что его можно понять двояко.
"Нам нужны мигранты": слова Путина или что подразумевал президент
Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Так нам нужно 2,5 миллиона рабочей силы. Рабочей, а не мигоантов с датьми женами и всем аулом. Рабочей, а не граждан России. Легально приняли 14,5 миллионов мигрантов , да 8 миллионов предполагаемых нелегалов. Где же тут 2, 5 миллиона? Это, что за арифметика такая? И еще едут и едут . Зачем? Ответ один . Развалить страну и захватить ее. Кто этому способствует, тот уже столько от них нахапал,что ему всеровно. Он проживет. А мы.? Нам то что делать?
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8 час.
И
Ирина
Я всё это знаю не хуже вас, как, наверное, и каждый российский гражданин. К чему эти ваши длинные банальные лекции? Я отвечала человеку, который писал, что Россия "не летит ни в какую демографическую пропасть" , что на смену трудящимся роботы придут и волноваться не о чем... А Путин так не считает. А правильно он решает этот вопрос или нет - своё мнение вы ему адресуйте, а не мне.
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7 час.
Станислав Магдалинов
А не означает ли это,что Путин таким образом намекает на длительное проведение СВО с "выбытием из строя" примерно такого же числа народа (200,300...)?А ещё у нас есть поговорка:"Заставь дурака Богу молиться..." Так и с мигрантами
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2 мин.
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