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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Нам нужны мигранты": слова Путина или что подразумевал президент

"Нам нужны мигранты": слова Путина или что подразумевал президент

Политинформация Хочу сказать прямо: мне не нравится дипломатические язык. Потому что его можно понять двояко.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Так нам нужно 2,5 миллиона рабочей силы. Рабочей, а не мигоантов с датьми женами и всем аулом. Рабочей, а не граждан России. Легально приняли 14,5 миллионов мигрантов , да 8 миллионов предполагаемых нелегалов. Где же тут 2, 5 миллиона? Это, что за арифметика такая? И еще едут и едут . Зачем? Ответ один . Развалить страну и захватить ее. Кто этому способствует, тот уже столько от них нахапал,что ему всеровно. Он проживет. А мы.? Нам то что делать?
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8 час.
И
Ирина
Я всё это знаю не хуже вас, как, наверное, и каждый российский гражданин. К чему эти ваши длинные банальные лекции? Я отвечала человеку, который писал, что Россия &quot;не летит ни в какую демографическую пропасть&quot; , что на смену трудящимся роботы придут и волноваться не о чем... А Путин так не считает. А правильно он решает этот вопрос или нет - своё мнение вы ему адресуйте, а не мне.
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7 час.
Станислав Магдалинов
А не означает ли это,что Путин таким образом намекает на длительное проведение СВО с &quot;выбытием из строя&quot; примерно такого же числа народа (200,300...)?А ещё у нас есть поговорка:&quot;Заставь дурака Богу молиться...&quot; Так и с мигрантами
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2 мин.

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