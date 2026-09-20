Дмитрий Суслов: Терпеть всё «в одни ворота» от Запада совершенно невозможно Игорь Землянский На фото: президент РФ Владимир Путин (на дальнем плане) на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.
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