БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Давайте жить дружно» — в форме ультиматума Европе: Владимир Путин на Военно-промышленной комиссии был жёсток

«Давайте жить дружно» — в форме ультиматума Европе: Владимир Путин на Военно-промышленной комиссии был жёсток

Дмитрий Суслов: Терпеть всё «в одни ворота» от Запада совершенно невозможно Игорь Землянский На фото: президент РФ Владимир Путин (на дальнем плане) на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

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