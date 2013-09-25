25.09-13.12 Фотограф большой моды: в Эрарте покажут Бардо Фабиани

В Музее современного искусства Эрарта пройдёт выставка итальянского фотографа Бардо Фабиани — автора, более 25 лет сотрудничавшего с Vogue Italia и снимавшего тех, кто определял моду, кино и культуру второй половины XX века.
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