В Красноярске полицейские дважды пресекли незаконную игорную деятельность в одном и том же заведении

В первый раз сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» выявили незаконную деятельность игорного заведения в Советском районе краевого центра в июне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии