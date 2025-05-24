Россия отвергает признание СССР действующим: заявление Андрея Клишаса

Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, заявил, что Россия, как правопреемница СССР, не признает Советский Союз действующим юридическим лицом, отвергая позицию советника президента Антона Кобякова.
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