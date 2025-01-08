Сестра основателя нейросети ChatGPT обвинила его в изнасилованиях

Руководитель компании OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман рассказал, что его младшая сестра подала в суд, обвиняя его и других членов семьи в домогательствах в детстве, а также заявил, что эта информация полностью ложная, и вызвана психическим недугом девушки.