«Это нас обогатит» – премьер Хорватии пообещал увеличить производство дронов для Украины

Компании хорватского ВПК, производящие дроны, будут увеличивать поставки на Украину. Об этом на саммите «Украина – Южно-Восточная Европа» в Киеве заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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