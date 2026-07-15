«Это нас обогатит» – премьер Хорватии пообещал увеличить производство дронов для Украины

Компании хорватского ВПК, производящие дроны, будут увеличивать поставки на Украину. Об этом на саммите «Украина – Южно-Восточная Европа» в Киеве заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».