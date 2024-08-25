Сергей Безруков: «Мы долго шли к этому»

Александра Лукьянова, Дмитрий Воркунов, Игорь Назаренко, Сергей Безруков, Леонид Громов Герман Жигунов/Пресс-служба МГТ Московский Губернский театр провел традиционный сбор труппы и представил планы на 12-й сезон, который ознаменовался сменой статуса: в мае театр стал федеральным.
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