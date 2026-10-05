В России двух боевиков «Азова» приговорили к 19,5 и 20 годам

Южный окружной военный суд назначил боевикам украинской нацбатальона «Азов»* Сергею Кривошееву и Александру Куранову 19,5 и 20 годам колонии, за участие в террористическом сообществе, сообщил в мессенджере МАХ Следком РФ.
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