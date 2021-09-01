Всего 1 ч. л. удобрения, внесённого при поливе, комнатное растение пышно зацветёт

Каждое растение нуждается в комплексе микроэлементов для пышного цветения. Чтобы не покупать постоянно специальные удобрения и быть уверенным в натуральности подкормки, предлагаем вам простое, но удивительно эффективное средство — внесите всего 1 ч.
Каждое растение нуждается в комплексе микроэлементов для пышного цветения. Чтобы не покупать постоянно специальные удобрения и быть уверенным в натуральности подкормки, предлагаем вам простое, но удивительно эффективное средство — внесите всего 1 ч.
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