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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальтер Уокер потроллил Магомеда Зайнукова: «Я только что познакомился с Джоном Порком! Нет, не Джоном Порком? Чанко? Хорошо, Чанко!»

Тяжеловес UFC Вальтер Уокер поделился забавной встречей с легковесом Магомедом Зайнуковым . «Я только что познакомился с Джоном Порком! Нет, не Джоном Порком? Чанко? Хорошо, Чанко!» – сказал Уокер.

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