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Эксперты "Сравни" рекомендовали учитывать при займе срок погашения

Эксперты "Сравни" рекомендовали учитывать при займе срок погашения

Займы для россиян в последние годы стали одним из привычных финансовых инструментов наряду с другими кредитными продуктами, однако у микрозаймов требования к заемщику обычно проще, а решение по заявке принимается быстрее, чем при оформлении банковского кредита.

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