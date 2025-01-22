В Театре Российской Армии состоится премьера спектакля «Роман» по Булгакову

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) представит первую премьеру сезона — спектакль «Роман» по мотивам произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в постановке своего нового главного режиссера, народного артиста РФ Александра Лазарева.
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