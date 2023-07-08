Забавно смотреть, как одновременно Пригожина пытаются морально раздавить в России и привечают в Белоруссии.
Не спешите низвергать тех, кого вчера считали героями
Комментарии
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Дима Качусов
Пригожин сам себя перевёл в разряд предателей, предприняв попытку вооружённого мятежа да ещё и во время когда ВС России воюют против объединенившегося врага. А если ещё прибавить его высказывания оВС России!
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17 час.
Валерий Вадимов
задумайтесь над тем,почему это произошло..и почему народ воспринял благостно...путин сам признался в надвигающейся гражданской войне...а она проиходит,когда народу надоела власть и её политика...верхи не могут,низы не хотят..а кто до этого довёл?
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16 час.
В С
Герои есть герои. Родственники ( в зоне СВО ), говорят , что Пригожин, во многом прав. Просто имел смелость прямо всё высказывать, хоть и матом.
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8 час.
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