Не спешите низвергать тех, кого вчера считали героями

Дима Качусов Пригожин сам себя перевёл в разряд предателей, предприняв попытку вооружённого мятежа да ещё и во время когда ВС России воюют против объединенившегося врага. А если ещё прибавить его высказывания оВС России!

Валерий Вадимов задумайтесь над тем,почему это произошло..и почему народ воспринял благостно...путин сам признался в надвигающейся гражданской войне...а она проиходит,когда народу надоела власть и её политика...верхи не могут,низы не хотят..а кто до этого довёл?