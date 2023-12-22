Правоохранительные органы прокомментировали инцидент с голым пешеходом в Смоленске

«Наркотики меня убивают!» На помощь зависимому пришли снявший правонарушение на видео смолянин, полиция и медики Региональное управление министерства внутренних дел России дало комментарий по инциденту с полностью обнажённым молодым человеком в Заднепровском районе Смоленска.
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