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Акинфеев не поехал бы в Саудовскую Аравию: «Лучшее место окончания карьеры – Сочи»

Акинфеев не поехал бы в Саудовскую Аравию: «Лучшее место окончания карьеры – Сочи»

– Вы всю карьеру провели в одном клубе. Таких игроков – единицы. Со временем вас будет все меньше? – Наверное, да.

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