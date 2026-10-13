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За рулем

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Как 18-летний парень со стажем 9 месяцев сумел обойти всех в необычном заезде?

Как 18-летний парень со стажем 9 месяцев сумел обойти всех в необычном заезде?

Культура вождения измеряется не скоростью и не числом лихих маневров. Речь об осознанности, дисциплине и уважении к тем, кто едет рядом.

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