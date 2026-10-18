Андрей Нечаев: Бессмысленно бороться с инфляцией монетарными методами, если ее разгоняют регулируемые государством тарифы Герман Галкин Фото: В.
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Все это, может быть, и так... Но не гайдаровским выкормышам рассуждать об инфляции и стагфляции!