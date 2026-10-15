Новые волны ударов фиксируются в ряде регионов, подконтрольных противнику. Это подтверждает сегодняшние слова Сергея Лаврова о том, что передышки в плане ударов киевскому режиму Москва давать не собирается, так как не собирается допускать, чтобы тот получил возможность беспрепятственно получа.