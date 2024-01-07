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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» закупился иностранцами и ###### всех. 9 бразиков, француз, казах, а русских почти не выпускают». Сибскана ответил Медведеву

Александр Медведев считает, что в матчах Winline МФЛ в составе каждой команды на поле должны выходить минимум три реальных медиафутболиста.

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