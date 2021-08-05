Груша: польза для вашего здоровья и красоты

В Древнем Китае груша считалась символом долговечности, поскольку эти деревья живут очень долго. Сложно отыскать человека, который бы ее не любил: из-за множества форм, сортов, разных нюансов вкуса и сочности, каждый сможет найти фрукт по душе.
В Древнем Китае груша считалась символом долговечности, поскольку эти деревья живут очень долго. Сложно отыскать человека, который бы ее не любил: из-за множества форм, сортов, разных нюансов вкуса и сочности, каждый сможет найти фрукт по душе.
Свежие комментарии