Продление срока восстановления подачи горячей воды в центре Саратова связано с износом коммуникаций и дефектами после гидравлических испытаний

В Саратове продолжаются проблемы с подачей горячей воды в центральной части города. По состоянию на текущую дату сроки ее восстановления продлены из-за выявленных дефектов коммуникаций и высокой степени износа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии