Служба психологической помощи завалена обращениями от фермеров Ирландии

Инициатива в области психического здоровья, возглавляемая ирландской добровольной сельской молодежной организацией Macra, завалена звонками от молодых фермеров, которые ищут поддержки, заявила президент организации Элейн Хулихан, 19 сентября сообщает сетевое издание Agriland.
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