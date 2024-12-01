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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бородавко о Большунове: «Пока состояние далеко от пика. С мотивацией нет проблем – были со здоровьем и тренировочной работой»

  Сегодня на этапе ФосАгро Кубка России в Вершине Теи прошла «разделка» классикой на 10 км. Трехкратный олимпийский чемпион Большунов занял девятое место, уступив 48,1 секунды победителю гонки – Савелию Коростелеву.

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