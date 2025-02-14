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Daily Storm

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В Москве мужчина попытался отравить знакомого ртутью из-за ревности

В Москве мужчина попытался отравить знакомого ртутью из-за ревности

Как выяснили следователи, москвич добавил в пищу содержимое не менее четырех градусниковМосквич попытался отравить своего знакомого ртутью на почве ревности, добавив металл в еду, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК).

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