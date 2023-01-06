Сапаров о срыве январского боя Шавката: «Не думаю, что Нил увиливал от боя, раньше он не был замечен в таком»

Тренер зала Kill Cliff Саид Сапаров, который работает с Шавкатом Рахмоновым, поделился впечатлениями о срыве боя казахстанца с Джеффом Нилом: «Думаю, что у Джеффа серьезная травма, я не думаю, что он мог бы увиливать от боя, раньше он не был замечен в таком.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии