Сапаров о срыве январского боя Шавката: «Не думаю, что Нил увиливал от боя, раньше он не был замечен в таком»

Тренер зала Kill Cliff Саид Сапаров, который работает с Шавкатом Рахмоновым, поделился впечатлениями о срыве боя казахстанца с Джеффом Нилом: «Думаю, что у Джеффа серьезная травма, я не думаю, что он мог бы увиливать от боя, раньше он не был замечен в таком.