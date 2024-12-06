Россотрудничество: контакты России и Индонезии растут из-за схожих ценностей

Контакты между Россией и Индонезией укрепляются благодаря схожим ценностям двух стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил Никита Шиликов - руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте.
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