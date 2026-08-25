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Татар-информ

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Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь

Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь, которую собрали коллективы предприятий и организаций города.

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