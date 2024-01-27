На ВДНХ подросток из Москвы выиграл путёвку в крымский санаторий Боброва

Путёвку на две недели в детский санаторий им. А. А. Боброва выиграл 17-летний москвич. Он участвовал в розыгрыше, состоявшемся на стенде Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
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