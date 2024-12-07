🗺⚡️По данным источников, подразделения Сирийской арабской армии также покинули практически все южные районы Сирии (включая крупнейший приграничный город Дараа).
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🗺⚡️По данным источников, подразделения Сирийской арабской армии также покинули практически все южные районы Сирии (включая крупнейший приграничный город Дараа).