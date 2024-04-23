AOC выпустила геймерский монитор с частотой обновления 540 Гц

Компания AOC представила два новых игровых монитора из серии AGON - AG246FK и AG256FS. Первый оснащен 24,1-дюймовой матрицей Fast TN с поддержкой частоты обновления 540 Гц, второй получил 24,5-дюймовую IPS-матрицу с частотой обновления 390 Гц.